Ruski zločini v vojni proti Ukrajini so neizprosni tudi do otrok, so z različnimi poudarki dejali novinarji, ki so oblikovali zaključno srečanje sobotnega festivalskega programa ob 23. podelitvi nagrade Luchetta.

Pred pogovorom na odru gledališča Miela sta ukrajinska novinarja Marjan Čupak in Elena Loginova prejela priznanje, namenjeno tujim medijem. Skupaj z več sodelavci iz več medijev sta si jo prislužila za preiskavo, ki je javnosti razkrila ruski državni program Yunkor, katerega cilj je indoktrinacija in novačenje otrok na zasedenih ozemljih po meri propagandnih ciljev Kremlja. Čupaku, ki zdaj živi v Izraelu in je po lastnih navedbah na Linkedinu zaposlen na ameriškem veleposlaništvu, ter Loginovi, ki se je iz Kijeva preselila na mejo z Romunijo, je ob odsotnosti ostalih, ki so sodelovali v preiskovalnem delu (Maksim Dudčenko, Lina Ivanova, Ihor Juščenko, Jevhenija Motorevska in Ilja Lozovski), nagrado izročila predsednica društva tujih dopisnikov v Italiji Trisha Thomas.

Podelitvi nagrade je sledil pogovor, ki ga je vodil novinar RAI Lorenzo Giroffi, in v katerem je sodeloval tudi vojni dopisnik katoliškega dnevnika Avvenire Nello Scavo. Giroffi je ukrajinska nagrajenca vprašal, kako sta s kolegi po začetni anonimki preverjala navedbe v zaupnih dokumentih. Čupak in Loginova sta dejala, da je bilo preverjanje informacij dolgo in zajetno, a niti pretirano zahtevno, saj je marsikaj javno.

»Med dokumenti, ki smo jih prejeli, so bili tudi naslovi ljudi, ki sodelujejo v ruskem programu. Zato smo preverili katastrske podatke. A marsikaj iz tega programa je javno in preverljivo – tudi iz Trsta. Zadošča, da si ogledate profile na družbenih omrežjih ter objave ljudi in dobite potrdilo, kako deluje Yunkor,« je dejala Loginova. Čupak, ki je star 22 let, pa je posebej izpostavil primer njegove vrstnice, ki je bila dejavna in karizmatična zagovornica ukrajinske identitete, zdaj pa »časti ruskega predsednika«.