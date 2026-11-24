»Če govoriš o vinu, o njem ne smeš govoriti, saj je le sredstvo za razumevanje drugih zadev. Njegova veličina je ravno v odprti kompleksnosti, s katero je tesno povezano. Steklenica vina je kot knjiga, ki jo moraš prebirati, okušati: nikakor ne gre za samoreferenčen proces.« Tako pravi novinarka in strokovnjakinja za vino Simonetta Lorigliola, ki je v tržaški knjigarni Lovat v pogovoru z novinarko Evo Ciuk pred nedavnim predstavila svoje delo Carso Grand Tour – Sconfinamenti enoici tra Breg, Carso e Istria, ki je izšlo pri založbi Bottega Errante.

Knjiga ni turistični vodnik ali roman. Je dopadljivo, izvirno in tudi prisrčno napisan zgodovinski ter sodobni prikaz vinogradništva Krasa in okolice. Avtorica je pri sestavi publikacije izbrala prijeten pripovedni slog. Tehnično in znanstveno utemeljene razlage je na neposreden način obogatila z opisi krajine, ljudi in njihovega dela, geologije ter zgodovine, z antropološkimi razlagami, filozofskimi citati in tudi s poezijo. Svoja besedila je popestrila tudi z uporabo izrazov v slovenščini in tujih jezikih.

Za razlago in razumevanje določenega ozemlja »je potrebno začeti z opisom zemlje in njenih kmetovalcev,« je pojasnila Lorigliola, ki se je po dvajsetih letih delovanja v vinarskem sektorju naveličala zelo razširjenih samoreferenčnih razlag okrog vin. »Vsi pišejo o vinu, ogromno je mojstrov, preveč je besed, vsi nudijo najrazličnejše razlage, ki so standardizirane,« pravi avtorica, ki se je s knjigo odločila »za spremembo jezika o vinu«. Bralca, ki se ne zadovolji s klišejskimi obrazložitvami, bo nedvomno zadovoljila.

Na srečanju je tekla beseda tudi o tem, kako se je avtorica na iskren način približala »kulturi ozemlja«, ko ga je odkrivala in nato predstavila. Identiteto in psihološko podobo Kraševcev, »ki so se stoletja z obdelovanjem zemlje trudili in potili,« je spoznala in hkrati spomnila, da se je po vojni »tvegalo, da se ta identiteta izgubi«. Zadnji dve desetletji na bi se ta trend po njenem mnenju po zaslugi vinogradnikov obrnil.