Na Barcolani letos 464 tisoč ljudi

Barcolana ostaja največji dogodek in zagotovo tudi najpomembnejši promocijski letak, ki ga premore Trst. Desetdnevnemu dogajanju je letos sledilo 464.000 ljudi, samo od četrtka, 10., do nedelje, 13. oktobra, so bili na nabrežju 403.000 obiskovalci, kar je 3,87% več kot lani, ko so zadnje štiri dni registrirali 388.000 obiskovalcev. Na dan regate z najmnožičnejšim skupnim startom na svetu je bilo na morju 2586 plovil - poleg jadrnic so bili na morju tudi spremljevalni čolni in motorne ladje. Pomenljiv je tudi podatek, ki pravi, da se je letos zmanjšal ogljični odtis za kar 9,22%.

To so številke, do katerih je s satelitom in s pomočjo umetne inteligence prišlo zagonsko podjetje Justonearth. Obračun letošnje Barcolane je na sedežu kluba SVBG včeraj podal njegov predsednik Mitja Gialuz, ki se zaveda, da so se z organizacijo izkazali in nalogo opravili z odliko po zaslugi 984 oseb, ki so bile direktno vpete v organizacijo dogodka. To število se je letos povečalo za 42%, med sodelavci pa so bili številni prostovoljci, je izpostavil Gialuz, ki je tudi dodal, da je jasno, da se do naslednje sezone lahko veliko izboljša. Od problemov, s katerimi so se soočali letos in ki jih lahko omejijo, če jih že ne morejo zajeziti, je predsednik omenil zlasti hrupno glasbo v mestu in pomanjkanje parkirišč.

»Sicer pa smo z letošnjo izdajo zelo zadovoljni. Barcolana postaja vedno pomembnejša in razpoznavnejša tudi po zaslugi ciljev, ki smo si jih zadali. Med temi so bili tudi širitev jadralskega praznika v druge kraje regije ter okrepitev sodelovanja z institucijami in lokalnimi združenji. Tisoč športnikov na morju prvi vikend, dva tisoč dijakov na dogodku Sea Summit, skoraj 350 spremljevalnih dogodkov, vedno več spremljevalcev na družbenih omrežjih dokazujejo, da smo na pravi poti, da dogodek še okrepimo,« je povedal Gialuz in se dotaknil še stojnic v Naselju Barcolana. »Tam smo postavili približno 200 začasnih obratov, v katerih je delalo okoli 1800 oseb. V desetdnevno dogajanje je bilo vpetih kar osem občini, ki so del Furlanije - Julijske krajine.«

Na regati so sodelovale jadrnice iz kar 20 držav.

