Na koncertu ob visokem jubileju končno dobili zaslužen aplavz

Praznovanje 60-letnice delovanja pevskih zborov je lahko le eno: koncertno. Zato je tudi Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) iz Trsta v nedeljo v Kulturnem domu na tak način obeležila pomemben jubilej neprekinjenega delovanja. Na odru se je zvrstilo osem zborov, včlanjenih v zvezo, ob koncu pa je zapel še združeni zbor,v katerem so pevci nastopili pod vodstvom Bogdana Kralja.

Kot je uvodoma poudarila predsednica ZCPZ Rossana Paliaga, »se bo zveza še naprej trudila za vrednotenje dela pevcev, dirigentov, organistov«. Specifika cerkvenih pevcev, ki pojejo na koru, je ta, da večkrat niso deležni aplavza, zato je bil po mnenju Paliage jubilejni večer priložnost tudi za to, da pevski zbori sprejmejo ploskanje občinstva in drugih pevcev. V veliki dvorani Kulturnega doma so namreč sedeli tudi vsi nastopajoči zbori.

Na nedeljskem slavju so se predstavili Fantje izpod Grmade pod vodstvom Bogdana Kralja, MeCPZ sv. Jernej pod vodstvom Janka Bana in MVS Stane Malič z Davidom Žerjalom, ŽPZ Prosek - Kontovel z dirigentom Markom Štoko, MePZ Mačkolje, ki jih vodi Matej Lazar, MeCPZ Devin - Štivan pod vodstvom Hermana Antoniča (in spremljavo Vinka Skerlavaja), MePZ Lipa z dirigentko Tamaro Ražem Locatelli in VS Vihar, ki ga vodi Mirko Ferlan.

