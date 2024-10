Na Kontovelu češnjev cvet sredi oktobra

Na kontovelskem vrtu pod Križcem so začele cveteti češnje. Domačin David Perini se je kar močno začudil, ko je pred nekaj dnevi na eni od tamkajšnjih češenj opazil nežno beli cvet. Da češnja cveti oktobra, v jeseni, mu ni šlo v račun. V svojem več kot šest desetletij dolgem življenju ni še videl, da bi češnje cvetele v tem letnem času. Gre za čudež, ali se je naravi zmešalo, je začel tuhtati.

Odgovor je ponudila priznana breška naravoslovka Damijana Ota. »Rastline imajo svojo fiziologijo, svoje hormone. Okrog enakonočja, to se pravi proti koncu septembra, so svetlobne razmere enake kot marca meseca ob pomladnem enakonočju. Dolžina dneva in dolžina noči sta približno enaki. Navadno v tem jesenskem času ni tako toplo kot marca. Če pa se zgodi, da so temperature ob jesenskem enakonočju podobne pomladnim, gredo rastline v hormonsko in fiziološko zmedo. Mislijo, da je že napočila pomlad in zato nastavijo vse svoje cvetove, da rastlina vzbrsti. To je v njeno škodo, ker je sedaj porabila tisto energijo, ki jo je bila shranila čez poletje, da bi jo uporabila spomladi.«

Ob takih primerih gre rastlina v krizo, kar jo lahko tudi uniči, je pojasnila Ota. »Po taki krizi se zlahka zgodi, da se rastlina posuši, marca ne bo imela več tiste potrebne energije v koreninah, ker jo je sedaj iztrošila. Taki primeri se dogajajo prav okrog jesenskega enakonočja, ko je fotoperioda podobna tisti iz marca meseca. Sedaj je toplo in vlažno, prej je bila močna suša, vmes je bil mraz. Vse to rastlino zmede. Seveda, ne vse rastline, sicer bi - da se omejim na kontovelski primer - vse češnje cvetele, kar pa se ne dogaja.«