Na Krasu bodo postavili enajst novih tlakovcev spomina

Tlakovce spomina, ki opominjajo na umorjene, deportirane in preganjane v obdobju nacifašizma, bodo tudi letos položili na zahodnem Krasu. Ob lanskem dnevu spomina na holokavst je prvih 16 domačinov iz Križa, s Proseka in Kontovela prejelo svoje medeninasto obeležje, letos bodo tem dodali še enajst novih. Pri postavitvi sodelujejo rajonski svet za Zahodni Kras, lokalne sekcije partizanskega združenja VZPI-ANPI in domača društva.

Spotikavce bodo postavljali v soboto. Začeli bodo ob 14. uri v Križu, najprej pri vodnjaku pr’Flekevih in nato na Kržadi. V Križu bodo nastopili moški pevski zbor Vesna in Kriške ribice, govornika pa bosta Fulvio Vallon, pokrajinski predsednik VZPI-ANPI, ter Renato Kneipp, član pokrajinskega vodstva te organizacije.

Na Kontovelu bosta ob 15.30 pred cerkvijo spregovorila predstavnika Jusa Kontovel in rajonskega sveta za Zahodni Kras, nastopili pa bodo otroci iz osnovne šole Avgust Černigoj ter duo Jernej Kapun in Aljoša Saksida. Ob 16.15 bo pred cerkvijo na Proseku potekala tudi zaključna prireditev, na kateri bo pozdravil proseški župnik Jože Špeh, govor bo imel Luka Gregori, član odbora VZPI - ANPI in ANPPIA, za glasbeno točko bo tudi tu poskrbel duo Kapun-Saksida.

