Na Poti za vodico se je poškodovala slabovidna pohodnica

Gorski reševalci iz Trsta in gasilci so danes ob 10. uri posredovali na Poti za vodico (pešpoti ki vzdolž železnice povezuje Križ z Nabrežino), kjer se je poškodovala 80-letna slabovidna pohodnica. Z glavo je udarila v drevo, ki ga je podrla burja in obtičalo počez na poti. Izgubila je ravnotežje in padla, pri čemer se je poškodovala nogo. Drugi pohodnik, ki jo je zagledal na tleh, je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so prispeli v bližino s terenskim vozilom. Na kraju so nogo stabilizirali, nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do ceste, kjer so jo prevzeli v oskrbo reševalci. Zdravniki preverjajo domnevni zlom golenice.