Na Repentabru imajo nov odbor

V repentabrski občini je potrjena županja Tanja Kosmina včeraj popoldne razkrila imena svojega odbora. Županja bo pristojna za davke, javne naložbe, prostorsko načrtovanje, splošne zadeve in šolstvo. V vlogi podžupana ostaja Marjan Verša (osebje, finance, šport), Marca Gregorettija in Melanio Kalz pa bosta nadomestila najbolj voljena občinska svetnika, Vesna Guštin (kultura, evropski projekti, čezmejni odnosi, razvoj občine) in Omar Marucelli (okolje, kmetijstvo, sociala, gospodarske dejavnosti).