Na sejmu Bioest 150 razstavljalcev

Svetoivanski park bo konec tedna spet gostil sejem ekološko pridelanih izdelkov za dom in dobro počutje Bioest. Jutri in v nedeljo bo od 10. do 20. ure (vstop je prost) zaživela prireditev, ki jo prirejajo različna okoljevarstvena, kulturna in prostovoljna združenja.

Razstavljavcev s svojimi stojnicami bo letos kakih 150, prihajajo pa iz različnih koncev Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Gre za manjše realnosti, ki bodo ponujale svoje naravne in ekološke izdelke. 44 združenj pa bo poskrbelo za sila vabljive in brezplačne dejavnosti, se pravi delavnice, sprehode, srečanja, tečaje, animacijo, predstavitve knjig, recikliranje, kitajsko medicino, Steiner Waldorfska pedagogiko, trajnost, biogradnjo, samozadostnost, šolo za starše, rastline, zelišča in cvetje, jogo, pravično trgovino, tečaje šivanja, meditacijo, šamanske bobne, reiki, gong kopel in podobno.

Program je zelo bogat in težko bo izbirati. Popoln pregled je na voljo na www.bioest.org.