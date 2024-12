Na Stari istrski ulici v Trstu 20 let čakajo na nov park

Na Stari istrski ulici v Trstu čakajo že dve desetletji na nov - obljubljen - park. Napredno gibanje Zdaj Trst se namerava zavzemati, da bi finančna sredstva zanj zagotovili v naslednjem proračunu Občine Trst, kot sta napovedala občinski svetnik Riccardo Laterza in rajonska svetnica Deborah Borca.

Zdaj Trst meni, da je tamkajšnje trenutno stanje izraz zanemarjanja predmestja. V pasu med Ulico Flavia in Staro istrsko ulico so pred približno dvema desetletjema porušili stari Domus Civica, zgodovinski blok neprofitnih stanovanj. Novi Domus Civica je nastal na nekdanji zelenici in po sečnji mnogih dreves. Kot kompenzacijo sta tržaški zavod za neprofitna stanovanja Ater in Občina Trst obljubila nov park na lokaciji porušenega objekta. Odtlej je zgodba zamolknila vse do leta 2022, ko je Ater dal izvesti participativni postopek za snovanje novega parka. Rezultat je bil obogaten projekt. Aterjevih srečanj so se udeležili predstavniki društva skejterjev, ki so upraviteljem neprofitnih stanovanj položili na srce izgradnjo parka za skejtanje. Prebivalci so si zaželeli tudi kiosk, kjer bi domoval bar, amfiteater na prostem, kjer bi se lahko vrstile razne prireditve, opremo za telovadbo, igrala, igrišče za košarko ter ograjeno območje za pse. Ater je vsem tem zahtevam ugodil, zaradi česar se je cena projekta seveda zvišala.

Finančni načrt za območje, ki je v lasti Občine Trst, predvideva, da plača dobro polovico del Dežela FJK, manjšinski delež pa občina. Prav tu pa se je zataknilo, poudarjajo pri Zdaj Trst. Za izgradnjo 1,3 milijona evrov vrednega parka bi morala Občin Trst nameniti 600.000 evrov, kar se ni še zgodilo.