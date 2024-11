»Na strelišču na Pikelcu naj se uresniči vaš projekt«

»Ali ne velja, da je petek dober začetek,« se je včeraj pogovarjala skupina ljudi pred openskim streliščem. »Pravzaprav je ravno obratno,« so naposled ugotovili, saj predstavlja petek slab začetek. Vendar nič ne de. Ko gre za opensko strelišče oziroma za neskončno zgodbo o ureditvi Parka miru, je katerikoli dan gotovo primeren.

Na strelišče na Pikelcu se je včeraj dopoldne na ogled območja s trojico vodij občinskih tehničnih služb pripeljal tržaški župan Roberto Dipiazza. Pričakali so ga člani openske sekcije partizanske organizacije VZPI ANPI s predsednikom Dušanom Kalcem na čelu, arhitekt Andrej Križnič ter predsednica in podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in Matia Premolin.

»S sodelavci smo danes tukaj, da razumemo, kaj je treba najprej nujno narediti. Prostor, kjer je spomenik ustreljenim, je v slabem stanju in prav je, da se uresniči vaš projekt,« je gromko – saj pod oboki odmeva – v njemu značilnem tonu napovedal tržaški župan.

Poglavitno vlogo bo v začetni fazi del, ki naj bi se po besedah tehnikov začela prihodnji teden, takoj po tehničnem ogledu, imel Francesco Panepinto, strokovnjak s področja gozdarskih ved, ki je na Občini Trst odgovoren za vzdrževanje zelenja in dreves. Župan je določil, da bo ta poskrbel za temeljito čiščenje območja zlasti ob vhodu na strelišče, ki je danes precej zaraščeno z robido in drevjem. Do proslave 15. decembra bo vsaj ta del bolj čeden, je zagotovil. »Potem bo treba vzeti v roke projekt in ga izpeljati do konca,« je potrdil.

