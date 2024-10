Na Trgu Libertà brez stekla in pločevine

Občina Trst je z namenom omejitve nasilnih dogodkov v okolici glavne železniške postaje sprejela odredbo, po kateri bo od danes do 1. novembra na Trgu Libertà in v okolici prepovedano pitje iz steklenic in pločevink med 21. in 6. uro. Gostilne, bari in trgovine bodo lahko odprti do največ 23. ure. Podobna odredba, ki prav tako velja cel mesec oktober, je bila sprejeta tudi za Garibaldijev trg z okolico.

Na odredbo se je odzvala pokrajinska vodja Demokratske stranke (DS) Maria Luisa Paglia, ki je občino obtožila, da ljudi pušča na mrazu in dežju ter jim ni sposobna zagotoviti strehe nad glavo. DS trdi, da občina z odredbo preusmerja pozornost javnosti in se ne zna zares soočiti s težavami v zvezi s sprejemanjem beguncev.

Junija letos je župan odredil izpraznitev silosa, opuščenega skladišča ob železniško postaji, kjer so živeli begunci. Prišleki pa se še vedno zadržujejo v okolici železniške postaje. Dokler so vremenske razmere to dopuščale, so nekateri spali kar na zelenici sredi Trga Libertà, pred slabim vremenom pa se zatekajo pod streho vhoda v Staro pristanišče ali v tamkajšnja opuščena skladišča. Največ pomoči zagotavljajo humanitarne organizacije, kot je Linea d’ombra, a begunci so večinoma prepuščeni sami sebi. Tam ni več na voljo niti sanitarij, kaj šele zavetišča v Ulici Gioia, kamor bi se ljudje lahko zatekli v hladnih nočeh. Trg Libertà je posledično zapuščen in umazan, pogosto prihaja do napetosti in nasilja.