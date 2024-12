Na truplu Liliane Resinovich odkrili znake nasilja

Na truplu Liliane Resinovich so opazni znaki nasilja, ki so jih povzročile tretje osebe, ugotavlja novo medicinsko-pravno poročilo, ki so ga pripravili strokovnjaki, katerim je nalogo poverilo državno tožilstvo. Izsledek poročila je danes vnaprej objavil tržaški časopis Il Piccolo. Konzulenti bodo državnemu tožilstvu poročilo izročili do 15. decembra.

Gre za preobrat pri preiskavi, saj je prva ekspertiza, ki sta jo podpisala sodni zdravnik Fulvio Costantinides in Fabio Cavalli, izključevala možnost nasilne smrti. »Odpirajo se novi scenariji,« je komentiral eden od izvedencev, »ker nova ekspertiza potrjuje vpletenost tretjih oseb.« Nova obdukcija je pokazala, poleg poškodb, ki so jih ugotovili že v prvi ekspertizi, še nekatere druge poškodbe. Povzročili naj bi jih lahko udarci, kot so denimo klofute. Na truplu so med drugim ugotovili tudi rahel zlom drugega vretenca, do katerega naj bi prišlo malo pred smrtjo in krvavitev na desni roki.

Liliana Resinovich je umrla v doslej še ne pojasnjenih okoliščinah ob koncu decembra 2021 oz. začetku januarja 2022. Pri starosti 63 let je neznano kam izginila 14. decembra 2021, njeno truplo pa so našli 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku.