Na tržaških mestnih avtobusih odslej oboroženi varnostniki

Od danes do junija prihodnje leto bodo za red in varnost potnikov javnega prevoza skrbeli oboroženi varnostniki. Na terenu bosta dve ekipi po dva varnostnika, ti pa bodo pozorni na neprimerno vedenje na avtobusih mestnih linij 20, 21, 10 in 1. Delali bodo pet dni v tednu po 7 ur in 15 minut na dan, od aprila do junija prihodnje leto pa bodo krili tudi vikende.

To so na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočili predsednik tržaškega prevoznika Trieste Trasporti Maurizo Marzi, pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo in pristojni za varnost v deželni vladi Pierpaolo Roberti. Slednji je dejal, da so projekt Občine Trst in podjetja Trieste Trasporti podprli, ker verjamejo, da je treba ustvariti pogoje za varnost uporabnikov javnega prevoza in zaposlenih v Trieste Trasporti. Deželna vlada je za realizacijo devetmesečne varnostne storitve prispevala 121 tisoč evrov, je povedal Roberti.

Podrobnosti projekta je opisal predsednik prevoznika Marzi, ki je poudaril, da varnostniki ne bodo skrbeli za red in mir samo na avtobusih, ampak tudi na avtobusnih postajah štirih mestnih linij. Te so izbrali na podlagi statističnih podatkov. Po teh je največ nasilnih dejanj prav na teh štirih linijah, je povedal Marzi, ki ne izključuje možnosti, da tekom projekta varnostniki priskočijo na pomoč voznikom drugih linij.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.