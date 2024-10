Na ulici iz solidarnosti z begunci

Skupini mladih Tržačanov, ki se prepoznavajo v združenju Dormire Resistere, ni vseeno za ljudi, ki noči preživljajo na prostem. Zaradi tega že več mesecev ob sredah prirejajo protestno ležanje na ulici v solidarnosti z begunci brez strehe nad glavo. Tako bo tudi nocoj, na mednarodni dan revščine, je včeraj razložila vodja skupine Sara. Na Trgu Cavana se bodo protestniki zbrali ob 20. uri, ob 20.30 pa bodo začeli s kulturnim programom. Nastopili bodo govorniki, umetniki, prostovoljci in humanitarni delavci. Od 22. ure dalje pa bo mikrofon na razpolago vseh, ki bi želeli podpreti begunce, moške, ženske in otroke, ki so zaradi brezbrižnosti lokalnih političnih veljakov prisiljeni noči prebijati pod milim nebom.