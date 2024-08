Na železniški postaji dve aretaciji

Železniška policija je pri glavni železniški postaji v Trstu opazila skupino treh moških, ki so se obnašali sumljivo pri peronih, zato je odločila, da jih identificira. Ugotovili so, da sta imela dva od treh moških nalog za preklic pogojne zaporne kazni, ki ga je leta 2021 izdalo državno tožilstvo v Latini.

Evropska državljana je namreč sodišče v Latini leta 2016 in z dokončno sodbo leta 2018 obsodilo zaradi izsiljevanja in več kaznivih dejanj morala predstati še tri leta in štiri mesece zaporne kazni ter plačati tisoč evrov globe.

Oba moška so zato aretirali in jih odvedli v koronejski zapor, tretjega pa po ugotovitvi, da ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja, izpustili.