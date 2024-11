Nad črnim petkom niso posebno navdušeni

Črni petek, to je zadnji petek v novembru, ki velja v ZDA za začetek božične nakupovalne sezone in obdobje popustov, je razprodaje prinesel tudi v naše kraje. Mali trgovci, s katerimi smo se pogovorili, pa nad njim niso posebno navdušeni. Nekateri sicer sodelujejo pri teh razprodajah, a le za krajše obdobje. Drugi obdržijo običajne cene in raje počakajo na sezonske, bolj tradicionalne popuste.

»Medtem ko na spletu črni petek traja tudi mesec dni, so v fizičnih trgovinah popusti omejeni in trajajo denimo tri dni oziroma en vikend. Vsekakor so pri nas v tem obdobju akcijske ponudbe tudi manjše, če jih primerjamo s sezonskimi razprodajami,« je o črnem petku, ki bo letos 29. novembra, dejala Mirjam Malalan, podjetnica in predsednica sekcije trgovine na drobno pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ). »Pri nas črni petek tudi ni še zelo razširjen. Kdor si to želi, lahko pristopi k razprodaji. Je torej priložnost, ki jo lahko izkoristimo, da pred koncem leta izpraznimo skladišče,« je še dodala podjetnica.