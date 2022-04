Nad sto primerov spolnega nasilja in zlorab

»Razkrivanje nasilnih situacij je za varnostne sile najbrž med najtežjimi službenimi nalogami. Veliko lažje je namreč aretirati tatu ali roparja, kakor se soočati z žrtvami nasilja, z v to vpletenimi otroki na primer, z dinamikami pač, ki jih ne poznamo, ko prestopamo družinski prag. Treba je v najkrajšem času razumeti, kaj se je zgodilo, zaščititi dokaze in seveda žrtve.« Inšpektorica lokalne policije, psihologinja po izobrazbi, Federica Marassi je tako pojasnila delo, ki ga že dve leti opravlja specializirana enota za boj proti nasilju, zalezovanju in zlorabam pri tržaški lokalni policiji, in podala obračun tega obdobja, ki ga je močno zaznamovala pandemija.

Dve sta glavni dejavnosti specializirane enote – prva vključuje kontrast in preprečevanje situacij nasilja in zlorab v družinah, v škodo mladoletnikov ali posebno ranljivih oseb, po drugi strani pa skušajo prestreči situacije nasilja in se posvečajo zaščiti žrtev znotraj mreže različnih subjektov, od socialnih služb do centra proti nasilju Goap, zdravstvenega podjetja Asugi in občinskega oddelka za šolstvo in vzgojo.

Marassijeva je ponudila nekaj številk, ki lahko povedo marsikaj, a tudi nič, saj so za njimi včasih meseci dela in preiskav. »Med prvim lockdownom se nasilje skorajda ni pojavljalo, kakor da ga ni bilo. Žrtve niso imele možnosti, da bi prosile za pomoč. Edino zalezovanje se je pod prisilnim bivanjem doma prekinilo.« Kljub skromnim posegom, so v dveh letih sodnim oblastem oz. državnemu tožilstvu razkrili 160 kaznivih dejanj, od teh je bilo kakih 100 s t.i. rdečo kodo, kamor sodijo spolno nasilje, zlorabe – tudi spolne – nad mladoletnimi, nasilje v družini in zalezovanje; hkrati so prijavili na prostosti 150 oseb. »Dve smo zalotili pri dejanju, za eno osebo smo odredili zaporni nalog zaradi zlorab, ki so prerasle v napad. V devetih primerih smo odredili odstranitev nasilnega subjekta, desetkrat smo se odločili za preiskavo na domu, kjer smo največkrat zasegli pedopornografski material, v štirih primerih celo orožje.«