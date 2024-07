Geopolitik Caracciolo o plinskih konfliktih, zelenih energijah in vojnah

»Glede na to, da Evropa še ni razčistila, kaj pričakuje od vojne v Ukrajini, tvegamo, da bi med Trstom in Rusijo lahko imeli balkanizirane, nestabilne države. Za Italijo z jadransko in balkansko usmeritvijo bi morala biti umiritev strasti v Ukrajini prioriteta.«

To je le ena od realističnih ocen sedanjih geopolitičnih razmer v svetu, s katerimi je na včerajšnjem srečanju v Skladišču 26 postregel urednik revije Limes Lucio Caracciolo, ki je uvedel niz predavanj, s katerimi želi družba Siot pod geslom Tal Energy Lectures počastiti 60-letnico delovanja. Gost se je pogovarjal z urednikom tržaškega dnevnika Il Piccolo Fabriziom Brancolijem. Predavatelj in moderator odlično obiskanega srečanja sta poklepetala o nedavnih volitvah v Franciji, družbeni stagnaciji ZDA in o prihodnosti Nemčije.

Navzoče je uvodoma pozdravil predsednik Siota Alessio Lilli in razložil, da so se odločili, da bodo jubilej počastili s predavanji, s katerimi želijo širiti znanje. In kdo bi bil boljši uvodni gost kot Lucio Caracciolo, eden najpomembnejših poznavalcev trenutnih geopolitičnih razmer, je rekel Lilli in besedo predal gostu. Ta je priznal, da se je zanimanje za geopolitiko pojavilo v zadnjih letih, to pa zato, ker smo po koncu hladne vojne stopili v fazo nestabilnosti. Predavanje je začel z razmišljanjem o plinskih konfliktih in zelenih energijah, ki imajo zanj veliko omejitev. Poudaril je, da je bila energija že od nekdaj zelo pomembna. Vse sankcije, ki jih je mednarodna skupnost uvedla proti Rusiji, so po njegovi oceni nesmiselne, ker je Rusija energijsko popolnoma avtonomna. Kot je izpostavil, sankcionirati državo, ki je v tem smislu neodvisna, ni preveč pametna odločitev.

