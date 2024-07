Upor v koronejskem zaporu

Zaporniki, ki pripor ali zaporno kazen prestajajo v tržaškem koronejskem zaporu, so danes v zgodnjih večernih urah uprizorili protest. Sežigali so rjuhe in jih metali skozi okna, zaradi česar so posredovali gasilci, ki so brizgali vodo proti oknom zapora. Ni znano, če protest poteka tako na moškem kot na ženskem oddelku ali pa samo na enem izmed teh.

Ozračje pred zaporom je napeto, na ulici je bila tudi skupina ljudi, ki je izražala podporo zapornikom, a so jih policisti oddaljili. Koronejska ulica je zaradi tega zaprta za promet: na kraju so policisti in gasilci.