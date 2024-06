Nagradili najboljše mlade ustvarjalce

Da so mladi še vedno kreativni, je dokazal tudi letošnji Dan mladinske ustvarjalnosti, ki ga že tradicionalno organizira Slovenski kulturni klub, da bi nagradil najboljše avtorice in avtorje na literarnem natečaju. Na prireditvi sta se tako prepletali glasba in umetniška govorjena beseda.

Večer so povezovali Petra Štrajn, Sabrina Beck, David Biancuzzi in Meta Peric, ki so obenem prebirali odlomke iz nagrajenih del. Kdo se je ustvarjalno najbolj izkazal, pa je določila tričlanska komisija, ki so jo sestavljali novinarka na deželnem sedežu RAI in mladinska pisateljica Helena Jovanovič, prevajalka in literarna ustvarjalka Mojca Petaros ter predsednik Slovenske prosvete in ravnatelj Tomaž Simčič.

Tokrat so mladi dobili v navdih citate iz del pisatelja Alojza Rebule, čigar 100-letnico rojstva obeležujemo letos. Prireditev so tako vključili tudi v vrsto pobud, ki jih Slovenska prosveta prireja ob okrogli obletnici.

Kdo so najboljši

Komisija je najboljše izbrala med 29 proznimi in 12 pesniškimi izdelki višješolcev. Da so bili ti res dobri, dokazuje že dejstvo, da je v kategoriji proze podelila dve drugi in dve tretji nagradi.

S proznim izdelkom je žirijo najbolj prepričal Iztok Kalc iz zavoda Žige Zoisa. Na drugo mesto sta se uvrstili Martina Calici in Karin Leone, na tretje pa Berenika Brščič in Ajda Korošic. Vse štiri obiskujejo licej Franceta Prešerna.

V kategoriji poezije pa je slavil Aleš Ricciato (Prešeren) pred Yaro Manasreh (Stefan)in Vincenzom Mascolinijem (Prešeren). Komisija je za objavo priporočila še zgodbe, ki so jih napisali Ivan Rebec, Nika Košuta in Caterina Pauli (vsi Stefan) ter Angelo Campagna (Slomšek).