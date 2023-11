Nagrajena in cenjena kmalu odhajata

Novinarski sindikat je kar dvakrat prepoznal delo in trud dveh oseb, ki sta poskrbeli za večjo prepoznavnost Trsta. Na enem koncu mesta s svojimi menedžerskimi odločitvami navdušuje Verončan Zeno D’Agostino, ki že osem let uspešno vodi pristanišče. Sindikat Assostampa mu je zato leta 2019 podelili nagrado zlatega sv. Justa. Na drugem koncu mesta je čutiti skrbno navzočnost Andreine Contessa, muzealke z mednarodnem ugledom, doma iz Brescie, ki od leta 2017 vodi Miramarski grad. Novinarji so ji letos namenili posebno plaketo. Obema bo prihodnje leto potekel mandat in po veljavnih pravilih se nobeden ne more več potegovati za funkcijo, ki jo je opravljal do zdaj.

Pa poglejmo, kako sta ta dva menedžerja zaznamovala razvoj Trsta. Začnimo kronološko, z D’Agostinom, čigar mandat se je začel pred Contesso. D’Agostino je na čelu tržaškega pristanišča zamenjal Marino Monassi. V relativno kratkem času je pristanišče s stranskega prenesel na glavni tir.

Celostna prenova parka

Brez novih delovnih mest je celostna prenova miramarskega parka uspela Andreini Contessa, ki je obogatila tudi program gradu. Ko je prevzela mesto direktorice, je bil park v usmiljenja vrednem stanju. Eden od njenih predhodnikov, Luca Caburlotto, je vztrajno zavračal kritike na račun slabega upravljanja. Še več. Dolgo časa je trdil, da park sploh ni zapuščen. Ko so se posledice zanemarjanja začele jasno videvati, je krivdo zvalil na parazit, ki naj bi bil kriv za popolno uničenje gredic pred grajsko kavarno.