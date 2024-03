Naj si ženske (in moški) naredijo čim lepši osmi marec

V petek, 8. marca, na mednarodni dan žensk, bo ob 18. uri v okviru niza Protagoniste v gledališču Miela srečanje z Olgo Karač, belorusko novinarko, prejemnico Langerjeve nagrade za leto 2023 in letošnjo kandidatko za Nobelovo nagrado za mir.

Beloruska borka za pravice

Olga Karač, politologinja ter aktivistka za mir in človekove pravice, je direktorica organizacije Naš dom, mednarodnega centra za državljanske pobude, ki koordinira več kot 23 prostovoljnih skupin v okrog 20 mestih v Belorusiji in Ukrajini ter nudi pravno pomoč dezerterjem. Olga je politična disidentka, ki je bila večkrat v zaporu in so jo tudi mučili. Danes živi v izgnanstvu v Vilni v Litvi, od koder nadaljuje svoje delo in opozarja na kršitve človekovih pravic v Belorusiji. Sama izdaja časopis, ki prispeva k obveščanju prebivalstva.

V letu, ki ga po svetu zaznamujejo številne volilne preizkušnje, se zdi, da sta svoboda tiska in izražanja vse bolj na udaru tudi v demokratični Evropi, kjer so informacije v rokah redkih založnikov, dostop do virov omejen, tožbe na račun novinarjev pa vsakdanja praksa. O tem se bosta z gostjo pogovarjala novinarja Fabiana Martini (društvo Articolo 21) in Francesco De Filippo (tiskovna agencija Ansa). Priložnost za pogovor spodbujata Fundacija Langer in Articolo 21 v sodelovanju z Nagrado Luchetta.

Modni defile v zaporu

Mednarodni klub Soroptimist iz Trsta v sodelovanju s tržaškim Lions klubom in Univerzo za tretje življenjsko obdobje prireja 8. marca modno revijo na ženskem oddelku koronejskega zapora. Protagonistke bodo same zapornice, ki so obleke sešile in jih tudi nosile na priložnostni modni brvi. Projekt se vključuje v državne smernice kluba za priznavanje ženskih sposobnosti in enakosti spolov.

Pred tem je klub v zaporu priredil frizerske tečaje (uredili so opremljen salon) in tečaje aranžiranja cvetja. Cilj projektov je ustvariti upanje v normalno prihodnost za ženske, ki se morajo po prestali kazni ponovno vključiti v družbo.

Stavka na Trgu Hortis

Gibanje Non una di meno vabi 8. marca ob 17. uri na Trg Hortis, kjer bodo že osmo leto zapored feministično in transfeministično stavkali proti oblikam dela, ki izkoriščajo in ubijajo ženske in ne priznavajo skrbstvenega dela, v katerega so ženske pogosto prisiljene. Proti vojni in patriarhalni družbi, za širše zdravstvene storitve, spolno vzgojo in sočutje.

Darujmo kri, pojdimo v muzej

Društvo krvodajalcev vabi ženske in moške, naj 8. marca darujejo kri. Kri je, tako kot socialna pravičnost, skupna dediščina, ki jo moramo vsi skupaj zaščititi. Kdor bi rad v petek med 7.45 in 11. uro sodeloval, naj se prijavi v glavni bolnišnici na tel. št. 040 764920 ali po whatsAppu na 334 8045190.

V petek bo obisk muzejev Revoltella, Schmidl, Grada sv. Justa, muzeja de Henriquez in Naravoslovnega muzeja brezplačen za deklice, dekleta in ženske. V ponudbo niso vključene razstave Ligabueja in Van Gogha v Revoltelli ter Salgada v nekdanji ribarnici.