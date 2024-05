Najmlajši uprizorili zgodbo o prijateljstvu

Zgodba o iskrenem prijateljstvu, strpnosti, sprejemanju drugačnosti, ljubezni brez predsodkov. Tako lahko strnemo vsebino predstave Kam je izginil cofek?, ki so jo najmlajši člani Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka v nedeljo premierno odigrali na odru Kulturnega doma Prosek - Kontovel.

Nicole Starc se je tudi tokrat izkazala kot režiserka, ki zna vsakemu v skupini dvajsetih otrok dati vlogo, ki mu je pisana na kožo. »Cilj ni samo pripraviti uspešno predstavo za gledalce, temveč to, da imajo otroci skupen cilj, ki ga kot ekipa uresničijo, da na odru sodelujejo in si pomagajo, ne glede na prijateljstva, spol in starost. Temo prijateljstva in solidarnosti sem izbrala, ker mislim, da je danes otrokom potrebno podajati te vrednote, da je vsak od nas drugačen, se pa vseeno lahko imamo radi. Da smo vsi drugačni, a hkrati vsi enaki,« je povedala Nicole Starc, ki se podpisuje tudi pod avtorstvo besedila.

Za avtorsko glasbo, ki daje predstavi dodaten zagon, sta poskrbela Iztok Cergol in Zinajda Kodrič, skrbno sešite kostume je oblikovala Anica Žigon, scenografijo pa so izdelale Giada Lonzaric, Martina Lisjak, Zinajda Kodrič ter Anamarija Antonič.

Odziv publike na premierno uprizoritev je bil odličen. Ob najbližjih družinskih članih so si igro ogledali tudi mnogi, ki so že redni obiskovalci vseh otroških dogodkov proseško-kontovelskega društva.