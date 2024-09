Najpomembnejša je varnost v prometu

Po podatkih tržaške podružnice avtomobilističnega kluba ACI in zavoda Istat se je v letu 2023 v Trstu pripetilo 790 prometnih nesreč, v katerih je umrlo pet ljudi, 958 oseb je bilo ranjenih, od tega 643 voznikov, 157 potnikov in 158 pešcev. Skupni družbeno-ekonomski stroški prometnih nesreč, se pravi vrednost človeškega življenja, medicinski stroški in zdravljenje, materialna škoda, stroški zastojev in policijske intervencije, zavarovalniški in pravni stroški, itd., so znašali nekaj več kot 62 milijonov evrov, medtem ko so leta 2022 narasli na skoraj 66,5 milijona evrov.

Podatke so novinarjem danes predstavili na sedežu avtomobilističnega kluba ACI ob robu srečanja o varnosti v cestnem prometu in predstavitvi dogodka TS4Safety Fvg. Da so strašljivi, so ugotavljali zbrani včeraj na sedežu ACI. Imeti vozniško dovoljenje še ne pomeni biti kos prometnim zankam. Vsak voznik mora biti pripravljen na hiter in pravilen odziv ob nepredvidenih dogodkih, poznati varnostne sisteme in tehnike izogibanja oviram v slabih voznih razmerah, na primer. Zato je ozaveščanje vseh, od najmlajših do izkušenih voznikov o ravnanju za volanom in spodbujanje zavestne vožnje ključno.

Varnost udeležencev v prometu je rdeča nit tudi dogodka TS4Safety Fvg, ki bo v soboto zaživel na Borznem trgu in na parkirišču ob Rižarni, ki ga prirejajo tržaški ACI, Dežela FJK in Občina Trst v sodelovanju z varnostnimi organi, od lokalne policije do prometne policije, karabinjerjev in gasilcev, z deželnim šolskim uradom in zdravstvenim podjetjem Asugi. Na Borznem trgu bo od 10. ure dalje posejanih 12 stojnic, pri katerih bodo strokovnjaki in predstavniki institucij spregovorili o varnosti vseh udeležencev v prometu ter odgovarjali na vprašanja. Obiskovalci bodo lahko s simulatorjem in očali za izkrivljanje izkusili vožnjo pod vplivom alkohola oz. drog, izvedli bodo tudi simulacijo klica v sili na številko 112 in na lutki preizkusili reanimacijske manevre.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.