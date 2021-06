Namesto šager alternativni dogodki

Šagram na Tržaškem tudi letos ne kaže dobro: nekateri jih že drugo leto zapored ne bodo priredili oz. razmišljajo o alternativnih dogodkih, nekateri še razmišljajo, za druge je že prepozno, samo v enem primeru pa šagra bo, če bodo ostala določila enaka tistim, ki so veljala v lanskem letu. To je slika, ki se človeku prikaže po pogovoru s predstavniki nekaterih društev na pragu poletja, ki je v naših krajih tradicionalno letni čas, ko po vaseh zaživijo krajevne veselice oz. šagre, ki so (oz. so bile) poleg drugega pomemben vir dohodkov posameznih društev, ki pa se že nekaj časa morajo soočati s strogimi varnostnimi pravili ter organizacijskimi stroški, ki jih je pandemija novega koronavirusa še dodatno poostrila in vzbudila dodatne dvome v smiselnost prirejanja tovrstnih dogodkov.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.