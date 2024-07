Spet je privabil ljubitelje psihedelične glasbe

Na Tržaškem je rocka v živo zelo malo, zato deluje mednarodni festival StonerKras Fest, »psihedelično glasbeno srečanje v znamenju stoner, doom in heavy psych glasbe,« ki ga vsako poletje na proseškem Balancu prireja Rocket Panda Management v sodelovanju z društvom Never In, kot kozarec mrzle vode v soparnem in zatohlem okolju.

V soboto je na Proseku od popoldanskih do nočnih ur nastopilo pet skupin, cenjen je bil tudi DJ after party. Obiskovalcev je bilo nekaj sto, nekateri so se festivala udeležili drugič ali tretjič, prišli so iz severne Italije, Slovenije, pa tudi Hrvaške in Avstrije. Festival je posvečen žanru, ki ima svoj krog ljubiteljev, našli pa so se tudi domačini, ki so vstopnico kupili kljub temu, da v stoner in heavy psich glasbi niso ravno doma. »Koncerti so tu redki, izkoristimo priložnost,« je dejal mladenič iz Trsta.

Na odru so se zvrstili slovenski Britof, avstrijski Savanah, tržaški Black Mamba Rock Explosion, italijanski Black Rainbows z izstopajočimi kitarskimi potezami ter nemški Colour Haze, ki so s potentno instrumentalno glasbo navzoče pospremili v noč, tudi s 17-minutno hipnotično skladbo za dodatek.

Poleg prostovoljcev je delovala tudi shiatsu maserka Saša Sosič. Še so na voljo festivalske majčke - pišite na Facebook stran StonerKras.