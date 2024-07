Čezmejno zasledovanje se je zaključilo s trkom v Renčah

14. julija zjutraj je bila slovenska policija obveščena, da sledijo italijanski organi pregona na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju na območju pod pristojnostjo Policijske uprave Nova Gorica vozniku osebnega avtomobila znamke Ford z romunsko registrsko tablico. Italijanski organi pregona so avtomobil na italijanski strani državne meje neuspešno ustavljali, on pa je pospešil vožnjo in nadaljeval v Republiko Slovenijo.

V Slovenijo je pobegli voznik zapeljal preko nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba, italijanski organi pregona so mu sledili čez mejo. Romunski avtomobil je vožnjo nadaljeval po več naseljih na območju Policijske uprave Nova Gorica. Na koncu je bežeči voznik trčil v zid stanovanjske hiše v središču Renč. Tri neznane osebe so iz avtomobila zbežale v smeri Volčje Drage, ena oseba, 24-letni državljan Romunije pa je bil prijet na kraju.

V vozilu so policisti našli številne predmete, za katere obstaja sum, da izvirajo iz tatvin in so bili v skladu z usmeritvami tožilstva zaseženi.