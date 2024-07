Danes zjutraj je med vožnjo po Padričah 81-letnik iz Bazovice izgubil kontrolo nad vozilom, s katerim je zato trčil v zid ob nekdanji pokrajinski cesti. Avtomobil se je po trku prevrnil. Na kraj nesreče so priskočili reševalci, lokalna policija in gasilci, ki so domačina rešili iz pločevine.

Lokalna policija poroča, da se je 81-letnik sicer poškodoval, a da naj bi njegovo zdravstveno stanje ne bilo kritično. Tudi naj ne bi bilo drugih vpletenih v nesreči. O vzrokih še preiskujejo.