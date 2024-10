Namesto tekstila bi proizvajali pice

Miljska tekstilna tovarna Tirso produkcije ne bo več zagnala. Če se je sprva zdelo, da bodo po prekinitvi proizvodnje zaradi hude finančne krize stroji za proizvajanje vlaknine kevlar zopet zabrneli septembra, je po včerajšnjem srečanju v palači deželne vlade na Velikem trgu jasno, da je podjetniška družina Parodi sklenila, da tovarno zapre, 175 zaposlenih pa pošlje po rednem (ki bi se zaključilo jeseni) še na izredno čakanje na delo. Po včerajšnjem srečanju med deželno vlado, lastniki tovarne, sindikati in zvezo industrialcev Confindustria vse kaže na to, da bo tovarno pri Orehu prevzelo podjetje Roncadin iz Pordenona. Kjer je prej nastajal tekstil, bi po novem proizvajali zamrznjene pice. Teh v Italiji proizvede 100 milijonov letno.

Fabrizio Zacchigna, tržaški sekretar sindikata Filtem CGIL, je za Primorski dnevnik pojasnil, da so sindikati sprejeli ponudbo, da družina Parodi oziroma njena naveza Fil Man Made iz Veneta delavce pošlje na izredno čakanje. Ti bodo tako do socialne pomoči upravičeni še eno leto.

Lastniki tovarne so sprva obljubljali, da se bodo delavci septembra vrnili na delovno mesto. Breme trinajstih milijonov evrov dolgov pa je prekrižalo njihove načrte. Družina Parodi ima v lasti tovarne tudi na Portugalskem, v Turčiji in na Kitajskem. Ravno z vzhoda je prišla pomoč v višini 11 milijonov evrov, ki jih je podjetje pridobilo s prodajo kitajske tovarne. Denarja pa ni bilo dovolj za sanacijo kriznega stanja pri Orehu. Med razlogi, da obrata niso mogli ponovno zagnati, je dejstvo, da Tirso dolguje štiri milijone evrov družbam Edison, Enel in A2A, ki ji dobavljajo električno energijo, potrebno za delovanje tovarniških strojev. Med njenimi dolžniki je tudi deželna finančna družba Friulia.

Usoda zaposlenih v tekstilni tovarni je bila do včerajšnjega dne neznana. Iz Pordenona pa prihaja novo upanje za edino tekstilno tovarno v deželi. Kot so povedali sindikalisti, naj bi deželna vlada budno nadzorovala zapleten postopek predaje tovarne novemu lastniku in njene preureditve. Podjetje iz Pordenona je za zdaj zagotovilo, da bi ob prevzemu tovarne vanjo ponovno sprejelo vseh 175 delavcev, med katerimi je dve tretjini žensk.