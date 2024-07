Nasilneža v Barkovljah ukrotili s pomirjevali

V Barkovljah je v pretekli noči prišlo do izgreda, ki ga je reševalcem uspelo zaključiti le s tem, da so 29-letnemu italijanskemu državljanu dali pomirjevala. Mladenič, ki ga organi pregona že poznajo, je napadel mimoidočega, nato pa tudi reševalce, ki so prišli na kraj izgreda po klicu na številko 112.

Kot poroča spletni portal TriestePrima, je zdravstveno osebje z njim poskusilo pot mediacije, a mu ni uspelo, 29-letnik je tudi njih fizično napadel. Na kraj so prihitele tri patrulje policije, ki so moškega ustavile, zdravstveniki pa so mu morali dati pomirjevala in ga nato odpeljati na katinarsko urgenco.