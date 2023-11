»Nasilni moški je zdrav otrok patriarhata«

Dark Theme

Glasen in silovit krik vseh tistih žensk, ki nimajo več glasu, je danes preplavil mesto - od Sv. Jakoba do Velikega trga. Morje žensk in moških se je ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami zbralo pred družinsko posvetovalnico v Ulici San Marco in se v sprevodu mimo šentjakobskega trga spustilo proti Ulici Bramante in dol po Ulici san Michele najprej do Trga Hortis, kjer se je reka ljudi številčno še okrepila, in dlje do Velikega trga.

Protestni shod po mestnih ulicah ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami (FOTODAMJ@N)

Kakih tisoč oseb je korakalo za transparenti in dvigalo letake, ki so mimoidoče opozarjali, da se enakost začne s spoštovanjem, da je treba ženskam ukrasti srce in ne življenja, da je treba skrbeti za ustrezno vzgojo moških. Okrog vratu in na glavi so udeleženke in udeleženci nosili fuksija pañuelose oz. robčke simbole ženskega boja za svobodo, simbole zavračanja sistemskega in strukturnega nasilja nad ženskimi telesi, simbole sestrstva. Na vrvico so jih privezanih nosili drugih 339, kolikor je bilo umorjenih žensk od leta 2021 do danes.

