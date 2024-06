»Nasprotovanje slovenskim jaslim ne pomaga sožitju«

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Občine Trst Nives Cossutta je zaskrbljena nad »ideološkimi napetostmi«, ki so prišle ponovno na dan med ponedeljkovim zasedanjem. Med razpravo, ki je sledila resoluciji o ustanovitvi javnih slovenskih jasli na Krasu – predstavila jo je ravno predsednica –, je bilo slišati »prenovljena protislovenska stališča, čeprav zakrita z “uradnimi” podatki, za katera smo bili prepričani, da so le stvar preteklih desetletij,« ocenjuje Cossutta.

»Resolucijo so večinsko podprli svetniki Demokratske stranke, skupine Punto Franco in svetnica novoustanovljene mešane skupine. Odločno proti pa so glasovali predstavniki Bratov Italije in predstavnica liste Dipiazza,« je dejala Cossutta, ki spominja, da omenjena resolucija »ni le pobuda 2. rajonskega sveta, temveč je bila dogovorjena med obema rajonoma za vzhodni in zahodni Kras, potem ko sta kraška krožka Demokratske stranke predsedniku Pavlu Vidoniju in podpisani izročila 700 podpisov, zbranih v nekaj dneh, v podporo slovenskim jasli na Krasu. Izreden podatek, ki ga izvoljeno telo nikakor ne more prezreti ali neupoštevati«.

Kljub tolikšnemu interesu za slovenske jasli, »smo na ponedeljkovi seji slišali več neutemeljenih izjav, na primer, da na Krasu ni dovoljšnjega povpraševanja po slovenskih jaslih, kar lahko posledično pomeni, da je slovenska prisotnost na Krasu zanemarljiva. Mimo dejstva, da je predlog po ustanovitvi slovenskih jasli na Krasu zgodovinska zadeva, ki sega vsaj 30 let nazaj in so jo prepričano zagovarjali tudi pretekli rajonski sveti, predpostavljajo te izjave neko kontrapozicijo, ki ne pomaga sožitju,« je prepričana Cossutta in obljublja, da bo temu namenila posebno pozornost v nadaljnjem delovanju. »Tako kot sem prepričana, da bodo pozorni vsi svetniki, ki verjamejo, da je stopnjevanje takih napetosti danes ne samo načelno nesprejemljivo, temveč tudi v nasprotju z našim časom, ki je čas sodelovanja in vzajemnega prepoznavanja dveh tu živečih skupnosti, sad dolgoletnih skupnih naporov.«

Vzgojno izobraževalne politike Občine Trst vzbujajo zadnje čase polemike in odločne reakcije prebivalstva, spominja predsednica Cosutta. Tako skupine občanov kot politični predstavniki opozicije opozarjajo na primer na nespoštovanje obvez (otroške jasli pri Sv. Ivanu, ki prezirajo slovensko sekcijo,čeprav je bila pred leti v načrtih občinske uprave), na poskuse privatizacije upravljanja novih jasli v Rojanu, v stavbi, ki je v celoti financirana z javnim denarjem, na rušenje nekdanje gostilne Pavan, kjer so otroci, ki obiskujejo slovensko šolo pri Sv.Jakobu, imeli rekreacijo na prostem. »Opozarjajo pa predvsem, da vzgojne politike niso prava prioriteta« Občine Trst, je prperičana Nives Cossutta.