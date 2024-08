Nočna zapora med Prosekom in Sesljanom

Na avtocestnem priključku pri izhodu za Sesljan bo družba Strade FVG prihodnji teden ponovno na delu za ureditev nadvoza. Družba Anas zato obvešča, da bo priključek v smeri proti Benetkam med Prosekom in Sesljanom zaprt od ponedeljka ob 23. uri do torka ob 6. uri. Promet bodo na Proseku preusmerili na lokalne ceste, istočasno bo zgoniški uvoz na priključek zaprt.

Prav tako med 23. in 6. uro bo zaprtih 700 metrov priključka pri Sesljanu v smeri proti Trstu, ko bodo voznike preusmerjali na sesljanski izvoz.

Nočno zaporo bodo tokrat namenili postavitvi plošč oz. tlakovanju omenjenega nadvoza, ki prečka cestni odsek družbe Anas. Dela na kraju so se začela spomladi, ko so stari nadvoz porušili in napovedovali štirimesečno zaporo, ki se je sicer spremenila v krajša obdobja omejitve prometa.