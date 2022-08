Nova Acquamarina bo imela samo morsko vodo

»Nov zdraviliški bazen Acquamarina bo imel samo bazene z morsko vodo, Občina Trst bo prve dni septembra na spletni strani objavila priporočila, ki jih bodo potencialni projektanti morali upoštevati pri izdelavi načrta. Kot vir financiranja projekta bomo upoštevali projektno financiranje ali klasično obliko javnega razpisa. Leasing ne pride v poštev.« Tako je na smernice Odbora za nov bazen, ki so bile predstavljene v torek, repliciral pristojni za mestne bilance Everest Bertoli, ki še ni prebavil tega, da avtorji dokumenta s priporočili na uradno predstavitev niso povabili nikogar od občinskega odbora.

Odbornik Bertoli in kolegica Elisa Lodi, sicer odbornica za naložbe, sta namreč konec julija povabila združenja, katerih uporabniki so obiskovali Acquamarino, naj glede na lastne izkušnje sporočijo, kaj bi potrebovali v novem bazenu. Ti so 12. avgusta na Občino Trst poslali dokument, v torek pa so njegovo vsebino predstavili na novinarski konferenci, na katero pa niso povabili predstavnikov Dipiazzeve mestne vlade. »V pismu nikogar nismo pozvali, naj pripravi smernice, ampak smo vpletene povabili, naj izrazijo koristne namige. Zato se mi zdi popolnoma nekorektno, da so v dokument vključili smernice, s katerimi usmerjajo, kako naj se dela,« je včeraj novinarjem dejal Bertoli in v isti sapi dodal, da so za mnenje prosili tudi druge subjekte in ne samo Odbor za nov bazen.

Občinski odbornik je enkrat za vselej tudi zavrnil leasing kot možno obliko financiranja novega plavalnega objekta, ki si jo tako želi podjetje Monticolo & Foti.