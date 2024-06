Nova podoba škofijske Karitas

Tržaška škofijska Karitas ima novo podobo. Na spletu in papirju se od danes dalje predstavlja drugače, bolj učinkovito in s sodobnim pristopom, ki nagovarja zlasti mlade.

»Predstavljamo se z novim komunikacijskim slogom, s katerim želimo širiti jasno sporočilo,« je včeraj na predstavitvi spletne strani povedal tržaški škof Enrico Trevisi, »s katerim želimo privabiti čim več ljudi na skupno pot solidarnosti, bratstva in bližine. V času, ko je komunikacija vse pogosteje nasilna, se želimo izogniti polemikam, ideološkemu omejevanju politike ter vsemu, ki nas lahko oddaljuje od glavnega cilja, ki ga imamo: pomoč šibkejšemu človeku.«

Spletna stran www.caritastrieste.it, ki jo je izdelalo podjetje SpazioUau, ponuja jasno sliko organizacije, informacije o dejavnostih in kontakte. Ob vsakem zavihku, je za podjetje pojasnila Rosy Russo, lahko obiskovalec ugotovi, kakšno vrsto pomoči nudi Karitas. Prostovoljcem pa je na voljo stran, na kateri lahko izberejo, kako in koliko sodelovati. Posebno zgovorne so zgodbe ljudi, ki so pri organizaciji dobili pomoč, stvarno in nestvarno.

»Komunikacija je temeljnega pomena v vsakem odnosu, ki ga imamo z drugimi. Z novo spletno stranjo nagovarjamo šibkejše, ki iščejo pomoč, potencialne prostovoljce in mesto Trst, kateremu sporočamo, kaj se okoli nas dogaja in katere so potrebe skupnosti,« je povedal Giovanni La Manna, direktor tržaške Karitas.