Nova primera denge in dezinsekcija

Zdravstveno podjetje Asugi je sporočilo, da so v Trstu od včeraj odkrili dva nova primera bolezni denga. Enega so potrdili, drugega pa morajo še potrditi. Za obe osebi velja, da sta se vrnili iz krajev, kjer je bolezen endemična.

Zaradi tega bo jutri, (v sredo, 5. junija), prišlo do dezinsekcije med Magdaleno in Kolonkovcem. Najprej bodo od 19. ure začeli z uničevanjem ličink komarjev. Z dezinsekcijo komarjev pa bodo začeli okrog 21.30. Zaradi tega bo od 21. do 24. ure prepovedan promet na tem območju, točneje v Istrski ulici in ulicah Fonte Oppia, Costalunga, Carnaro, Caldana, Naldini, Bazzarini, Campanelle, Coppo, d’Alessio, Rovigno, Orsera in della Vedova.

Občanke in občane, ki bivajo na tem predelu, med drugim vabijo, naj se pri vsakdanjem življenju držijo nekaterih enostavnih pravil, da bi omejili širjenje mrzlice, predvsem pa komarjev. Javne površine naj bodo čiste, na balkonih in terasah ter na okenskih policah naj se v posodah ne nabira voda. Lastnikom zemljišč, bazenov in drugih površin, na katerih stagnira voda, svetujejo, naj območja zavarujejo z mrežo proti komarjem.

Po dezinsekciji svetujejo, naj se predmete, ki bodo v času dezinskecije ostali na prostem (npr. otroške igrače), vzame v roke ob uporabi rokavic in opere oz. počisti. V primeru dotika s snovjo, pa je treba prizadeto stran umiti z vodo in milom.

Zdravstveno podjetje Asugi opozarja, da je za osebe, ki nameravajo potovati v kraje, kjer je denga endemična bolezen, na voljo cepivo.