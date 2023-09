Novi Tržačani cenijo njegovo raznolikost, sproščenost in obrobnost

Čedalje več Slovencev iz osrednje Slovenije se zaradi relativno nizkih cen nepremičnin seli v Trst. Nekatere smo v preteklih treh letih intervjuvali v poletnih temah Primorskega dnevnika. S tremi se je novinarka Poljanka Dolhar v nedeljo popoldne pogovarjala na dogodku z naslovom Novi Tržačani v Slofestovem šotoru na Trgu svetega Antona. Pogovor sta priredila Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij v sodelovanju s Primorskim dnevnikom.

Ilustratorka Saša Gerčar, arhitekt Aleš Košak in laserski fizik v bazovskem Sinhrotronu Peter Šušnjar so med dobro obiskanim dogodkom podali različne poglede in predstavili svoje izkušnje. Aleš Košak ima z ženo Špelo Leskovic arhitekturni biro na Dunaju, kjer tudi živita s hčerkama, in mu je zato Trst drugi dom. Peter Šušnjar z ženo, prav tako znanstvenico, in družino v Trstu živi. Saša Gerčar pa je ohranila z možem hišo na ljubljanskem obrobju, v Trstu pa sorazmerno preživlja več časa kot v Ljubljani. Sama zelo ceni Italijo, v Trst se je zaljubila med opravljanjem študijske prakse. Po hujši izgorelosti se je namreč odločila, da spremeni življenje in da se pri 50 letih ponovno vpiše na univerzo, tokrat na študij grafičnega oblikovanja. V Trstu ni sicer iskala Italije, prevzela jo je raznolikost mesta v zalivu. To raznolikost ceni tudi Aleš Košak, saj je podobna dunajski, čeprav tržaško nadgrajujeta po njegovem mnenju spontanost in sproščenost, ki ju ni najti v germanskem svetu.