Nutrija se je sprehajala po Miljah

Že dalj časa je znano, da se v okolici Osapske reke in miljskega mandrača množijo nutrije oziroma bobrovke - veliki glodavci, podobni podganam, ki tako kot bobri živijo na obvodnih področjih. V petek dopoldne pa se je ena od teh živali mirno sprehajala po središču Milj. To se je menda zgodilo prvič.

Nutrijo so mimoidoči opazili v Ulici Dante. Radovedno je raziskovala novo okolje in se ustavila pred nekaterimi izložbami, pa tudi pred vrati trafike, kjer jo je nek občan posnel s telefonom. Zobati sprehajalec se je naposled vrnil v morje in odplaval na varno.