Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 8. aprila, do nedelje, 14. aprila) z radarjem in prenosnim merilnikom telelaser merila hitrost v ulicah Forlanini, Costalunga, Novi cesti za Opčine, Miramarskem drevoredu, hitri cesti ter deželnih cestah št. 1 in 35.