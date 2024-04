Obstala sta na otočku na sredini Soče

Bila sta na otočku sredi reke, ko je vodostaj začel hitro naraščati. Ker se sama nista mogla vrniti na breg, sta poklicala reševalce, ki so jima nemudoma priskočili na pomoč. Na Soči v bližini ločniškega mosta je v nedeljo okrog 18. ure potekala reševalna akcija; ponovno je šlo za posledico neodgovornosti oz. neupoštevanja nevarnosti, ki jo predstavlja reka Soča zaradi odpiranja zapornic v Solkanu. Mladeniča so v nedeljo rešili gasilci, ki so do njiju pripluli z gumenjakom. Ob tej priložnosti gasilci znova opozarjajo, da je zadrževanje na otočkih sredi reke nevarno, saj se zaradi odprtja zapornic solkanskega jezu vodostaj lahko zelo hitro dvigne.