Policija v eni noči odvzela sedem vozniških dovoljenj

V soboto ponoči je prometna policija v sodelovanju z lokalno izvajala poostren nadzor nad vozniki, kjer je ob podpori zdravnikov policija izvajala klinične preglede za ugotavljanje vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

Policisti so pregledali 257 voznikov. Pri tem so naleteli na mladega voznika, ki je imel manj kot pet promilov alkohola v krvi (ki pa bi moral imeti nič promilov), štiri voznike z 0,51 do 0,8 promilov alkohola v krvi, tri kršitelje z od 0,81 do 1,5 promila alkohola v krvi. En voznik ni želel opraviti testov, zato so ga ovadili in tvega od 1500 do 6000 evrov globe ter zaporno kazen od šest mesecev do leta dni. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, odvzem pa bo trajal od enega do dveh let.

Skupno so policisti odvzeli vozniško dovoljenje sedmim osebam ter 85 kazenskih točk. Policija opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna.