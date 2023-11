O nasilju nad ženskami spregovorili na liceju Slomšek

Čeprav bi na prvo žogo lahko mislili, da se nasilje dogaja daleč od nas, to ne drži. Dejstvo, da je nasilje nad ženskami tudi med tržaškimi Slovenci zelo prisotno, dokazuje že krajša neuradna anketa, ki so jo včeraj rešili dijaki liceja Slomšek. Iz nje izhaja, da več kot polovica dijakov in dijakinj, ki so se udeležili včerajšnjega dijaškega zborovanja, pozna nekoga, ki je (bil) žrtev nasilja.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so si predstavnice liceja Slomšek zamislile, da bi na šoli tej temi posvetili novembrsko zborovanje. Včeraj so zato gostili profesorico, sociologinjo in kriminologinjo Ylenio Pagan ter zaposleni v Centru proti nasilju nad ženskami Goap Immo Tromba in Giorgio Tamburini.

»Več kot polovica izmed vas je že bilo priča nasilnim dogodkom,« je dejala profesorica Pagan in priznala, da je bila tudi sama na višji srednji šoli v nezdravem razmerju s partnerjem. Na zborovanje je želela s seboj pripeljati znanko, ki je žrtev zalezovanja, a si je ta naposled premislila, saj si pred množico dijakov ni upala spregovoriti o tako težki in osebni temi.

Kaj pa starši fantov?

Dijakinje in dijaki so se srečali tudi z zaposlenima v centru Goap, s katerima so spregovorili o tem, kako se nasilje stopnjuje v času in kako žrtve reagirajo nanj. »Zgodba Giulie je pretresla vse, mlade čutijo, da se to lahko zgodi tudi njim,« je dejala Imma Tromba. Po femicidu Giulie Cecchettin se je število klicev na številko 1522 podvojilo, predvsem med mladimi. »Kličejo predvsem mlade ženske, med 20. in 26. letom ter njihove matere, ki so v skrbeh za hčerke. Tudi starši fantov bi morali biti zaskrbljeni zaradi obnašanja sinov,» je prepričana Tromba.