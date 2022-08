Ob jubileju skavtsko vabilo na Višarje

Bliža se vikend 20. in 21. avgusta, ko bodo skavti na Višarjah z dvodnevnim dogodkom proslavili 70. obletnico tržaškega dela Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO). Na dogodek so vabljeni člani, družine, odrasli skavti, prijatelji, skratka vsi, ki jim je pri srcu velika skavtska družina, so zapisali pri SZSO.

Zbiranje bo v soboto, 20. avgusta, ob 9.30, v Žabnicah, in sicer ob žičnici, od koder bo krenil pohod na vrh. Kdor želi, se lahko posluži žičnice (vključena je v vpisnino) in počaka ostale na vrhu. Ob 13.30 bo skupno kosilo (iz nahrbtnika) na vrhu ter namestitev ležišč. Sledil bo program, namenjen vsem. Ob 19. uri bo skupna večerja v organizaciji priložnostnih kuharjev. Po večerji pa čaka udeležence za cerkvijo taborna luč s pesmijo, skeči in obujanjem spominov.

V nedeljo bo zbujanje ob 7. uri, zajtrk ob 7.30, sledili bodo pospravljanje ležišč, glavni zbor in maša. Nato bo na vrsti nova dejavnost, skupno kosilo bo ob 13. uri, ob 14.45 pa se bodo skavti zbrali za cerkvijo za taborno luč. Zaključek bo ob 16.30, ko se bodo peš ali z žičnico spustili v dolino (žičnica preneha obratovati ob 17.15).

Udeleženci potrebujejo popoln kroj (skavtska trgovina bo odprta 19. avgusta od 18. ure do 19.30), eno kosilo iz nahrbtnika, posteljnino oz. spalno vrečo in stiropor, pribor, menažko, plastično vrečko, primerna oblačila in obutev za hojo in morebitne padavine, skavtsko pesmarico (novo lahko nabavite tudi na dogodku) ter šotor (če ga nimate, napišite v prijavnico).

Za prijavo (do 16. avgusta) je potrebno izpolniti vprašalnik. Poleg tega je treba nakazati 20 evrov na osebo (15 evrov v primeru enodnevne prisotnosti) na sledeči bančni račun: IT97Y0892802200010000000109 (Slovenska zamejska skavtska organizacija - Trst, Ul. Risorta 3, 34131 Trst; namen: 70-letnica, ime in priimek udeleženca).

»Drage skavtinje in skavti, upamo, da vas bo skavtski duh vodil do kraja, kjer so že ustanovitelji Slovenskih tržaških skavtov preživeli tabor. Čaka vas nepozabna izkušnja v družbi vseh generacij SZSO Trst, veliko pristnih trenutkov druženja in seveda kak spominek na dogodek! Bodite pripravljeni!« so skavti še napisali v vabilu na dvodnevno praznovanje na Višarjah.