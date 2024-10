Ob knjigah in kulturi tudi kulinarika

V tržaško knjigarno Ubik se vrača niz dogodkov, posvečenih različnim mestnim skupnostim. A ne samo to: ob predstavitvah knjig in pogovorih o slovenski, hrvaški, srbski, albanski, grški kulturi, bo v središču pozornosti po novem tudi kulinarika. Trst torej ne bo predstavljen le kot »križišce literatur», temveč tudi kot »pristanišče okusov», je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi niza, ki se bo začel v drugi polovici oktobra in bo trajal vse do pomladi 2025.

Njegova pobudnica, knjigarnarica Laura Terdossi, je priznala, da je bil lanski hazard, ko je ponudila sodelovanje raznim mestnim skupnostim, poplačan. Dogodki so bili dobro obiskani, spletle so se nove vezi, zato je bilo naravno literarni niz ponoviti, obenem pa si je želela tudi kake novosti. Za to je poskrbel Simone Volpato iz knjižnega antikvariata Drogheria 28 in si v sodelovanju s številnimi partnerji zamislil niz Trst pristanišče okusov. V petek, 18. oktobra, ob 18. uri ga bo uvedel Antonio Trampus, profesor sodobne zgodovine na beneški Ca’ Foscari, 22. oktobra pa bo v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in Okusi Krasa priložnost za odkrivanje slovenskih kulinaričnih korenin. V knjigarniških prostorih v pasaži Tergesteo bodo gostili Vesno Guštin in družino Devetak z Vrha, natanko mesec kasneje pa bodo Boris Pangerc, Paolo Parmegiani in Giacomo Cecotti spregovorili o oljkarstvu pri nas.

Slovenska skupnost odigrava v knjigarni Ubik pomembno vlogo, je bilo slišati na predstavitvi. Za podporo so se zahvalili generalnemu konzulu Gregorju Šucu (ki je bil prisoten tudi na včerajšnjem dogodku) in Eleni Cerkvenic Grill, ki pomaga pri koordinaciji »slovenskega programa«. Ta bo 13. novembra ponudil predstavitev antologije Srečka Kosovela Ostri ritmi, o kateri bo spregovoril Miran Košuta, v prihodnje pa bodo gostili tudi pesnico Eriko Fornazarič z zbirko Originali, Martina Breclja s knjigo Il delitto di via Rossetti in še marsikoga (program še dopolnjujejo).

Kulturno društvo Altamarea bo ob posameznih dogodkih priredilo tematske »sentimentalne sprehode» po mestu, pa je napovedala vodička Rina Anna Rusconi.

Letošnje križišce literatur bo radovedneže najprej popeljalo v Albanijo: v soboto, 19. oktobra, ob 17. uri bodo v Ubiku gostili Rito Petro iz Tirane in italijansko-albansko avtorico Gentiano Minga.