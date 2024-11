Ob Prosvetnem domu na Opčinah spomladi nov bistro

V poslopju ob Prosvetnem domu na Opčinah, kjer je nekoč domovala finančna policija, bi lahko spomladi zaživel bistro. Dela potekajo s polno paro, je opisal predsednik Društvene prodajalne na Opčinah Paolo Kalc. Projekta za prenovo so se lotili že pred dobrim desetletjem. Za nakup so se odločili leta 2009, je spomnil. V letih pa se je vedno kaj zapletlo.

Šlo bo za prodajalno z raznoliko gostinsko ponudbo, kjer bodo gostje lahko pokušali in kupovali krajevne dobrote. Pri dodelavi koncepta je sodelovalo tudi ligurijsko podjetje Costa Group, ki snuje gostinske lokale po celem svetu in je zaslovelo zaradi sodelovanja s skupino Eataly. Računajo da bo tam zaposlena deseterica oseb. Na zadnjem občnem zboru Društvene prodajalne pa je Kalc napovedal tudi, da bodo v kasarni, v sodelovanju s tržaškim Muzejem burje, namestili digitalno razstavo o burji in podnebnih spremembah.