Ob velikem šmarnu več kontrol

V podaljšanem koncu tedna ob velikem šmarnu med petkom 12. in ponedeljkom 15. avgustom so tržaška kvestura in karabinjerji z oddelkom za preprečevanje kriminala policije in lokalno policijo poskrbeli za ojačitev kontrol v mestu, da bi preprečili kazniva dejanja. Poleg tega so kotrole izvajali na območjih, kjer se ponavadi v lokalih zbira največ ljudi in kjer ponavadi pride do kršenja javnega reda in miru. Veliko pozornost pa so namenili tudi cestni varnosti.

Policija je v tem času identificirala 391 ljudi, od tega 161 tujcev, preverili so 64 vozil, pregledali pet lokalov in izdali eno globo zaradi kršenja cestno-prometnega zakonika.

Karabinjerji pa so poskrbeli za tri aretacije, štiri obtožbe, od tega dve zaradi vožnje pod vplivom alkohola, identificirali so 249 ljudi, pregledali 104 vozil in izdali 21 kazni zaradi kršitve cestno-prometnega zakonika.

Za večjo varnost je skrbela tudi luška kapitanija, ki je v teh dneh imela na terenu 243 oseb, povprečno pa je bilo v skrbenje za red vključenih 11 ladij na dan. Skupno so opravili 1424 pregledov, izdali pa pet upravnih sankcij.