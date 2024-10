Obalna straža nudila pomoč trem jadrnicam

Na letošnji 56. Barcolani, ki je potekala včeraj (v nedeljo, 13. oktobra) v Tržaškem zalivu, je startalo 1757 jadrnic, od katerih jih je do 17.30, ko se je regata zaključila, na cilj priplulo več kot 1000, so sporočili organizatorji.

Za varnost na morju je med drugim skrbela obalna straža. Regata je potekala brez težav, so sporočili, posredovali pa so le v treh primerih. V dveh je šlo za zlom jambora, v tretjem pa za okvaro. Pripadniki obalne straže so omenjenim jadrnicam omogočili varno priplutje v pristanišče.