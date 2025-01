Občina Trst preslišala njihove zahteve

»Občina se za območje Judovca sploh ne zmeni,« trdi občinski svetnik iz vrst opozicije Luca Salvati (Demokratska stranka), ki je včeraj sklical srečanje, na katerem je opisal, katere so težave na tem območju.

Srečanja v zapuščenem parkirišču nekdanjega nakupovalnega središča zadruge Coop so se udeležili še predstavniki Odbora za Judovec in vodja svetniške skupine DS v sedmem rajonskem svetu Lorenzo Giachin. »Še enkrat so na občini kar preslišali zahteve, ki smo jih vložili, in zadevajo problematike, vezane na osnovno vzdrževanje. Te so na primer prenova dotrajanih pločnikov, omejitev hitrosti v Ulici Alpi Giulie, deratizacija in namestitev vodomatov,« je obnovil Salvati.

Brez osnovnih storitev

Omenjene težave se na območju Judovca vlečejo že dolgo. Poleg Odbora za Judovec se za zahteve tamkajšnjih občank in občanov zavzema tudi sindikat upokojencev SPI-CGIL. »Na sejah sedmega rajonskega sveta je bilo sprejetih več predlogov za izboljšanje razmer na Judovcu. Ko pa pridejo predlogi v roke občinskega sveta, jih brez razprave kar zavrnejo,« je povedal Giachin. Tako so na primer na občini zavrnili predlog o namestitvi vodomata na tem območju in pa tistega o obnovi pločnikov.

Problematičen je tudi nekdanji nakupovalni center, ki je že več let zapuščen. Obsežen objekt razpada, vsakdo pa se lahko brez večjih težav sprehaja po prostorih, kjer so pred leti delovale trgovine in gostinski obrati. Krajani bi tu po novem radi imeli ordinacijo družinskega zdravnika, urad lokalne policije ali pa mikroobmočje, pa tudi prostore za druženje in preživljanje časa v skupnosti, saj odkar so nakupovalno središče zaprli, primanjkujejo v mestni četrti tako osnovne storitve kot kraji za druženje.