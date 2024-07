Občinski vzgojitelji zahtevajo stabilnost

Občina Trst naj objavi razpis za stabilizacijo prekarnih vzgojiteljev, ki omogočajo delovanje občinskih jasli, vrtcev in rekreacijskih središč. Tako se je glasil predlog, ki ga je predstavila občinska svetnica Rosanna Pucci (DS) med včerajšnjim skupnim zasedanjem 2. in 5. občinske komisije, katerega so se udeležili tudi predstavniki sindikatov CGIL, CISL in UGL ter nekateri občinski vzgojitelji, ki že več let zahtevajo delovno stabilnost.

»Trenutno dela na področju občinskih vzgojno-izobraževalnih storitev 23 prekarnih vzgojiteljev: devet v občinskih rekreacijskih središčih, 12-13 v jaslih in eden ali dva v vrtcih. Upoštevajoč dejstvo, da nekatere še dodatno ogroža nova zakonodaja, ki zahteva vpis vzgojno-izobraževalnega osebja v seznam poklicnih vzgojiteljev, bi rada poudarila človeško plat celotne zadeve. V bistvu tu gre za omogočanje neke prihodnosti osebju, ki že več let služi tej občinski upravi,« je dejala svetnica Pucci in pristavila, da tržaška občina po letu 2019 ni več objavila nobenega razpisa za stabilizacijo svojih vzgojiteljev. »Od takrat zaposluje občina preko javnih razpisov, potrebe po nadomeščanju in začasne vrzeli pa še naprej krije s pomočjo prekarnih vzgojiteljev,« je dodala.

Predlog podprla tudi Brandi

Predlog svetnice Rosanne Pucci je množično podprla opozicija, svojo podporo je izrazila tudi mestna svetnica Angela Brandi (Naprej, Italija). Vzgojitelje, ki so trenutno zaposleni s pogodbo za določen čas, bi lahko stabilizirali in zaposlili v jaslih v Rojanu, ki jih družine krvavo potrebujejo in jih občina še vedno ni odprla, so med zasedanjem večkrat poudarili iz vrst opozicije. Ponovno so padale tudi kritike na račun sklepa, s katerim bi občina upravljanje jasli delno predala zasebnikom. Predstavniki sindikatov pa so tudi poudarili, da bi potrebovali v občinskih vzgojno-izobraževalnih storitvah večji kader.